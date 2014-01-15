Participe de nossa página de fãs
Exp_CenterOfGravity - expert para MetaTrader 5
1303
O Expert Advisor Exp_CenterOfGravity se baseia no indicador CenterOfGravity. O sinal é formado após o fechamento da barra e o cruzamento do indicador com sua linha de sinal.
Coloque o arquivo compilado CenterOfGravity.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1140
