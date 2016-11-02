コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

RegressionPolynomial_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
918
評価:
(30)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つRegressionPolynomial指標

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされたRegressionPolynomial.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　Еру RegressionPolynomial_HTF 指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11397

XVolume XVolume

ボリューム指標

SimpleBars SimpleBars

この指標は以前のバーの高値と安値に基づいてローソク足を着色します。

XVolume_HTF XVolume_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つXVolume指標

BackgroundCandle_SimpleBars_HTF BackgroundCandle_SimpleBars_HTF

この指標はSimpleBarst指標の値に応じてより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。