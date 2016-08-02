Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
RegressionPolynomial_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
The RegressionPolynomial indicator with the timeframe selection option available in input parameters:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte RegressionPolynomial.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11397
