RegressionPolynomial_HTF - indicador para MetaTrader 5

O indicador RegressionPolynomial com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período gráfico do indicador (timeframe)

Para o correto funcionamento do indicador, coloque o arquivo RegressionPolynomial.mq5 compilado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador Еру RegressionPolynomial_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11397

