RegressionPolynomial_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador RegressionPolynomial com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicador (timeframe)
Para o correto funcionamento do indicador, coloque o arquivo RegressionPolynomial.mq5 compilado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11397
