RegressionPolynomial_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор RegressionPolynomial с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора RegressionPolynomial.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
BackgroundCandle_SimpleBars_HTF
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с показаниями индикатора SimpleBars.XVolume_HTF
Индикатор XVolume с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
BvsB
Индикатор для торговли по тренду, выполненный в виде цветного облака.KaufWMAcross
Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений классической скользящей средней с индикатором AMA Кауфмана.