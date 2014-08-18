请观看如何免费下载自动交易
RegressionPolynomial_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1476
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此 RegressionPolynomial 指标在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期
为了正确操作指标, 将编译的指标文件 RegressionPolynomial.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11397
