RegressionPolynomial_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
RegressionPolynomial 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标图表周期

为了正确操作指标, 将编译的指标文件 RegressionPolynomial.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。

图例 1. 该 RegressionPolynomial_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11397

