Indicadores

BoDi_HTF - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Actualizado:
El indicador BoDi permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado BoDi.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador BoDi_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11385

