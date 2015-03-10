Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
BoDi_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 920
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador BoDi permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado BoDi.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador BoDi_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11385
Imp_XMA_HTF
El indicador Imp_XMA permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.BnB
El indicador muestra la fuerza de los toros y los osos.
BnB_HTF
El indicador BnB permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.RegressionPolynomial
RegressionPolynomial es un indicador de tendencia que calcula los valores de la regresión polinomial en cada barra.