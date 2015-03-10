CodeBaseSecciones
XVolume - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor real:

Khlystov Vladimir

Indicador de volúmenes. El histograma visualiza los volúmenes del gráfico de precios, y la línea roja muestra su promedio.

Si el histograma se encuentra por encima del nivel medio, tiene el color lima, si los volúmenes están por debajo del nivel medio, su color es gris.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».

Fig. 1. Indicador XVolume

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11392

