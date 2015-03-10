Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
XVolume - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1297
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Khlystov Vladimir
Indicador de volúmenes. El histograma visualiza los volúmenes del gráfico de precios, y la línea roja muestra su promedio.
Si el histograma se encuentra por encima del nivel medio, tiene el color lima, si los volúmenes están por debajo del nivel medio, su color es gris.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».
Fig. 1. Indicador XVolume
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11392
Este indicador colorea las velas basándose en los mínimos y los máximos de las barras anteriores.RegressionPolynomial
RegressionPolynomial es un indicador de tendencia que calcula los valores de la regresión polinomial en cada barra.
El indicador XVolume permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.SignalsDemo
El EA muestra la información sobre las propiedades de las señales de trading disponibles, permite controlar los ajustes de su copiado, así como suscribirse o dar de baja el copiado de la señal.