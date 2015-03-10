CodeBaseSecciones
SimpleBars - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1305
(36)
SimpleBars.mq5 (6.08 KB) ver
Autor real:

Ivan Kornilov

Este indicador colorea las velas basándose en los mínimos y los máximos de las barras anteriores.

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 25.04.2012.

Fig. 1. Indicador SimpleBars

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11390

