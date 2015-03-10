Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
SimpleBars - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1305
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Ivan Kornilov
Este indicador colorea las velas basándose en los mínimos y los máximos de las barras anteriores.
Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 25.04.2012.
Fig. 1. Indicador SimpleBars
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11390
RegressionPolynomial
RegressionPolynomial es un indicador de tendencia que calcula los valores de la regresión polinomial en cada barra.BnB_HTF
El indicador BnB permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.
XVolume
Indicador de volúmenes.XVolume_HTF
El indicador XVolume permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.