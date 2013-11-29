请观看如何免费下载自动交易
在低时间框架上显示绘制于高时间框架的比尔.威廉姆斯的加多摆动指标(Gator Oscillator)
把 GatorCalc.mq5 指标放置于 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下.
图1 Gator_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1138
