代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Gator_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1550
等级:
(15)
已发布:
已更新:
gatorcalc.mq5 (18.66 KB) 预览
gator_htf.mq5 (18.07 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在低时间框架上显示绘制于高时间框架的比尔.威廉姆斯的加多摆动指标(Gator Oscillator)

把 GatorCalc.mq5 指标放置于 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下. 

图1 Gator_HTF 指标

图1 Gator_HTF 指标 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1138

AO_HTF AO_HTF

在低时间框架中显示高时间框架中绘制的比尔.威廉姆斯的动量振荡指标 (Awesome oscillator)

AC_HTF AC_HTF

在低时间框架上显示高时间框架计算绘制的比尔.威廉姆斯加速振荡指标 (Accelerator Oscillator)

2MoHLC 2MoHLC

根据不同周期的最高价和最低价显示为云, 进行通道平均后形成两条线

真实 RVI - 市场的相对强弱指数 (活跃程度) 真实 RVI - 市场的相对强弱指数 (活跃程度)

标准 RVI 指标的可选替代, 同时考虑到了交易量