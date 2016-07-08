コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Gator_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
792
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
高値に描かれ安値の時間枠に表示されるビルウィリアムズゲイターオシレータ

GatorCalc.mq5指標を terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。 

図1 Gator_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1138

