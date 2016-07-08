無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Gator_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 792
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
高値に描かれ安値の時間枠に表示されるビルウィリアムズゲイターオシレータ。
GatorCalc.mq5指標を terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。
図1 Gator_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1138
Eugene
最後の4つだけのバーが分析されるローソク足分析に基づくエキスパートアドバイザー。Combo_Right
CCI指標と基本的な取引システムの作業を調整するいくつかの線形パーセプトロンに基づいた基本的な取引システムとエキスパートアドバイザー。
Exp_CenterOfGravity
Exp_CenterOfGravityエキスパートアドバイザーはCenterOfGravity指標に基づいています。指標とシグナルラインが交差している場合、バーが閉じるときにシグナルが形成されます。Exp_CMO
CMOオシレータのシグナルに基づいた取引システム。