CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Gator_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2700
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Gator Oscillator Билла Вильямса с более старшего таймфрейма на младшем.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора GatorCalc.mq5. 

Рис.1 Индикатор Gator_HTF

Рис.1 Индикатор Gator_HTF 

AC_HTF AC_HTF

Акселератор Билла Вильямса (Accelerator Oscillator) с более старшего таймфрейма на младшем.

AO_HTF AO_HTF

Волшебный осциллятор Билла Вильямса (Awesome Oscillator) с более старшего таймфрейма на младшем.

T3MA-ALARM T3MA-ALARM

Скользящая средняя с двойным сглаживанием

T3MA(MTC) T3MA(MTC)

Эксперт на индикаторе T3MA-ALARM