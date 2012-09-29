Смотри, как бесплатно скачать роботов
Gator_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2700
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Gator Oscillator Билла Вильямса с более старшего таймфрейма на младшем.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора GatorCalc.mq5.
Рис.1 Индикатор Gator_HTF
