Gator_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado:
Atualizado:
Oscilador Gator de Bill William calculado em um período de tempo maior que o do gráfico onde ele foi plotado.

Coloque o indicador GatorCalc.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators. 

Fig.1 Indicador Gator_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1138

