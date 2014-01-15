Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Gator_HTF - indicador para MetaTrader 5
Oscilador Gator de Bill William calculado em um período de tempo maior que o do gráfico onde ele foi plotado.
Coloque o indicador GatorCalc.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Fig.1 Indicador Gator_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1138
T3MA-ALARM
Uma média móvel com suavização dupla.T3MA(MTC)
Expert Advisor sobre o indicador T3MA-ALARME.