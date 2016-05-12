und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Gator_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 857
Bill William's Gator Oszillator, welcher in einer höheren Timeframe berechnet und in einer kleineren Timeframe angezeigt wird.
Platzieren Sie die Datei the GatorCalc.mq5 in das folgende Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. Der Gator_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1138
