Bill William's Gator Oszillator, welcher in einer höheren Timeframe berechnet und in einer kleineren Timeframe angezeigt wird.

Platzieren Sie die Datei the GatorCalc.mq5 in das folgende Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators. 

Abbildung 1 The Gator_HTF indicator

Abbildung 1. Der Gator_HTF Indikator 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1138

