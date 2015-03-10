CodeBaseSecciones
BnB - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1076
(38)
Autor real:

Zhaslan

El indicador muestra la fuerza de los toros y los osos.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en MQL4 el 21.05.2012.

Fig. 1. Indicador BnB

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11379

