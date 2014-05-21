CodeBaseРазделы
Индикаторы

BnB - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
5305
(38)
Реальный автор:

Zhaslan

Индикатор силы быков и медведей.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 21.05.2012.

Рис.1. Индикатор BnB

