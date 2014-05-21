Смотри, как бесплатно скачать роботов
BnB - индикатор для MetaTrader 5
- 5305
Реальный автор:
Zhaslan
Индикатор силы быков и медведей.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 21.05.2012.
Рис.1. Индикатор BnB
