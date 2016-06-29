CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

BnB - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
884
(38)
BnB.mq5 (6.98 KB)
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB)
Echter Autor:

Zhaslan

Der Indikator zeigt die Kraft der Bullen und Bären.

Der Indikator verwendet SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 21.05.2012.

Abb.1. Kraft der Bullen und Bären Indikator

Abb.1. Bullen und Bären Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11379

