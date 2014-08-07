CodeBaseSeções
BnB - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2202
(38)
BnB.mq5 (6.98 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Zhaslan

O indicador mostra o poder dos touros e ursos.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 21.05.2012.

Fig.1. Indicador poder dos touros e ursos

Fig.1. Indicador Bulls and Bears (Touros e ursos)

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11379

