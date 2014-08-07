Participe de nossa página de fãs
BnB - indicador para MetaTrader 5
2202
Autor real:
Zhaslan
O indicador mostra o poder dos touros e ursos.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 21.05.2012.
Fig.1. Indicador Bulls and Bears (Touros e ursos)
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11379
