真实作者:

Zhaslan

此指标显示多头和空头的能量。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

原版指标以 MQL4 语言编写，并首次发表在 代码库 21.05.2012。

图例.1. 多头和空头指标