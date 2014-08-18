请观看如何免费下载自动交易
此指标显示多头和空头的能量。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
原版指标以 MQL4 语言编写，并首次发表在 代码库 21.05.2012。
图例.1. 多头和空头指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11379
