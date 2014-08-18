代码库部分
BnB - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
真实作者:

Zhaslan

此指标显示多头和空头的能量。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

原版指标以 MQL4 语言编写，并首次发表在 代码库 21.05.2012。

图例.1. 多头和空头能量指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11379

MaByMaSignal MaByMaSignal

一款信号量指标，算法使用两条连续均线的均值。

MaByMa MaByMa

两条价格序列的连续平均值形成的彩色云图。

SimpleBars SimpleBars

此指标依据前根柱线的最高和最低值为蜡烛条着色。

RegressionPolynomial_HTF RegressionPolynomial_HTF

此 RegressionPolynomial 指标在输入参数中有时间帧选项。