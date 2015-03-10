Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ExchangePrice_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 775
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador ExchangePrice permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado ExchangePrice.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador ExchangePrice_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11371
El indicador SizeBar permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.MFI_Price
Money Flow Index es un indicador con posibilidad de usar todos los tipos de precios para el cálculo.
El Asesor Experto ExchangePrice_HTF está construido a base de las señales del indicador de tendencia ExchangePrice.BnB
El indicador muestra la fuerza de los toros y los osos.