Описание:



Всегда интересовал вопрос, сколько быков в падающем рынке, или сколько медведей в растущем. Потому как стандартные индюки такой картины не дают.



В результате получается: движение развернулось, а стандартный индикатор только силу начинает набирает на противоположную тенденцию, что приводит к неумолимому запаздыванию. Получается, что вставать надо было 30 пунктов назад, а сейчас уже поздно, а если по целям еще и мани-менеджмент не проходит, то и вообще сделки нет.



Честно, еще не можем до конца понять, что же такое у нас получилось. С виду чем-то похоже на ADX, но работает по другому принципу. С другой стороны, тут есть и волатильность, потому как, когда две линии растут вверх, это говорит об увеличивающейся активности на рынке. Да и зависит индикатор не только от цен закрытия, а еще и от объемов и от всех четырех цен свечи.



Просим всех участников данного форума, кому будет интересно, рассмотреть данный индикатор, и как можно его интерпретировать. У нас есть свои мысли по его интерпретации, но пока писать не будем. Смотрите и пишите.

P.S. : С кодом пока не на ты, поэтому критика и улучшение приветствуется.

Картинка:

