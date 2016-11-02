無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BnB - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Zhaslan
この指標はベアとブルの力を示します。
この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2012年5月21日にコードベースに公開されました。
図1 ブルベアパワー指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11379
