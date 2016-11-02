コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BnB - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
939
評価:
(38)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
BnB.mq5 (6.98 KB)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB)
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Zhaslan

この指標はベアとブルの力を示します。

この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2012年5月21日にコードベースに公開されました。

図1　ブルベアパワー指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11379

