実際の著者：

Zhaslan

この指標はベアとブルの力を示します。

この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2012年5月21日にコードベースに公開されました。

図1 ブルベアパワー指標