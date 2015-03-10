CodeBaseSecciones
Exp_ExchangePrice - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
837
(37)
El Asesor Experto ExchangePrice_HTF está construido a base de las señales del indicador de tendencia ExchangePrice.

La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si el color de la nube del indicador se ha cambiado.

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado ExchangePrice.ex5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.

Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Resultados de las pruebas para 2013 con NZDUSD H8:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas

ExchangePrice_HTF ExchangePrice_HTF

El indicador ExchangePrice permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

SizeBar_HTF SizeBar_HTF

El indicador SizeBar permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

BnB BnB

El indicador muestra la fuerza de los toros y los osos.

Imp_XMA_HTF Imp_XMA_HTF

El indicador Imp_XMA permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.