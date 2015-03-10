Autor real: Paladin80

El indicador Money Flow Index utiliza el precio típico (TP = (H + L + C)/3) en su construcción. En el código estándar del indicador sólo ha sido añadida la posibilidad de usar todos los tipos de precios para el cálculo.

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 17.08.2012.

Fig. 1. Indicador MFI_price