MFI_Price - indicador para MetaTrader 5

Autor real: Paladin80

El indicador Money Flow Index utiliza el precio típico (TP = (H + L + C)/3) en su construcción. En el código estándar del indicador sólo ha sido añadida la posibilidad de usar todos los tipos de precios para el cálculo.

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 17.08.2012.

Fig. 1. Indicador MFI_price

SizeBar SizeBar

El indicador del tamaño de las barras en puntos teniendo en cuenta el spread y sólo el movimiento máximo en una dirección.

ExchangePrice ExchangePrice

Este indicador muestra el cambio del precio actual en puntos respecto al precio countBarsS/countBarsL barras atrás.

SizeBar_HTF SizeBar_HTF

El indicador SizeBar permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

ExchangePrice_HTF ExchangePrice_HTF

El indicador ExchangePrice permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.