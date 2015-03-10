Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MFI_Price - indicador para MetaTrader 5
Autor real: Paladin80
El indicador Money Flow Index utiliza el precio típico (TP = (H + L + C)/3) en su construcción. En el código estándar del indicador sólo ha sido añadida la posibilidad de usar todos los tipos de precios para el cálculo.
Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 17.08.2012.
Fig. 1. Indicador MFI_price
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11368
