Реальный автор: Paladin80

Индикатор Money Flow Index использует типичную цену (TP = (H + L + C)/3) для своего построения. В стандартный код индикатора всего лишь добавлена возможность использования всех типов цен для расчета.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 17.08.2012.

Рис.1. Индикатор MFI_price