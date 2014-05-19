Смотри, как бесплатно скачать роботов
MFI_Price - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор: Paladin80
Индикатор Money Flow Index использует типичную цену (TP = (H + L + C)/3) для своего построения. В стандартный код индикатора всего лишь добавлена возможность использования всех типов цен для расчета.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 17.08.2012.
Рис.1. Индикатор MFI_price
