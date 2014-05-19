CodeBaseРазделы
MFI_Price - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор: Paladin80

Индикатор Money Flow Index использует типичную цену (TP = (H + L + C)/3) для своего построения. В стандартный код индикатора всего лишь добавлена возможность использования всех типов цен для расчета.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 17.08.2012.

Рис.1. Индикатор MFI_price

SizeBar SizeBar

Индикатор размера баров в пунктах с учетом спреда и только максимального движения в одну сторону.

ExchangePrice ExchangePrice

Индикатор показывает изменение текущей цены в пунктах относительно цены countBarsS/countBarsL баров назад.

SizeBar_HTF SizeBar_HTF

Индикатор SizeBar с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ExchangePrice_HTF ExchangePrice_HTF

Индикатор ExchangePrice с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.