実際の著者： Paladin80

Money Flow Indexのプロットは typical price (TP = (H + L + C)/3) を使います。指標の標準コードに計算ですべての価格タイプを使用する可能性を追加しました。

この指標は初めにMQL4で実装されコードベースで2012年8月17日に公開されました。

図1　MFI_price指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11368

