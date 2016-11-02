無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MFI_Price - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者： Paladin80
Money Flow Indexのプロットは typical price (TP = (H + L + C)/3) を使います。指標の標準コードに計算ですべての価格タイプを使用する可能性を追加しました。
この指標は初めにMQL4で実装されコードベースで2012年8月17日に公開されました。
図1 MFI_price指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11368
