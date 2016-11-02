実際の著者： Paladin80

Money Flow Indexのプロットは typical price (TP = (H + L + C)/3) を使います。指標の標準コードに計算ですべての価格タイプを使用する可能性を追加しました。

この指標は初めにMQL4で実装されコードベースで2012年8月17日に公開されました。

図1 MFI_price指標