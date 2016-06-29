Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MFI_price - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 956
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador Money Flow Index, MFI usa el precio típico para su creación. Usé el código estándar del indicador y añadí la posibilidad de seleccionar todos los tipos de precios a aplicar.
Parámetros de entrada:
Applied_price:
- 0 – precio de cierre,
- 1 – precio de apertura,
- 2 - precio del alto,
- 3 - precio del bajo,
- 4 – precio medio, (alto + bajo) / 2,
- 5 - precio típico, (alto + bajo + cierre) / 3,
- 6 - precio de cierre ponderado, (alta + baja + cierre + cierre) / 4.
Indicator MFI_price
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10795
VR---SETKA---3
Extensión de VR --- SETKA. Asesor de trabajo en rejilla por Martin...MACD MA Price
MACD indicator with possibility to establish mode of moving average and applied price.
BB_MACD_funcs
Funciones mejoradas iBands e iMACD.iACfunc, iAOfunc y iBearsBullsfuncs
IBearsBulls, iAO y funciones mejoradas del iAC