MFI_price - indicador para MetaTrader 4

MFI_price.mq4 (5.34 KB) ver
Indicador Money Flow Index, MFI usa el precio típico para su creación. Usé el código estándar del indicador y añadí la posibilidad de seleccionar todos los tipos de precios a aplicar.

Parámetros de entrada:

Applied_price:

  • 0 – precio de cierre,
  • 1 – precio de apertura,
  • 2 - precio del alto,
  • 3 - precio del bajo,
  • 4 – precio medio, (alto + bajo) / 2,
  • 5 - precio típico, (alto + bajo + cierre) / 3,
  • 6 - precio de cierre ponderado, (alta + baja + cierre + cierre) / 4.


Indicator MFI_price

