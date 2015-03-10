Pon "Me gusta" y sigue las noticias
SizeBar - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
zfs
El indicador del tamaño de las barras en puntos teniendo en cuenta el spread y sólo el movimiento máximo en una dirección. El autor recomienda usarlo con otros gráficos para determinar el tamaño relativo de las barras.
Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 30.09.2012.
Fig. 1. Indicador SizeBar
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11367
Este indicador muestra el cambio del precio actual en puntos respecto al precio countBarsS/countBarsL barras atrás.Channel Trailing
Es el EA para el trailing a lo largo del canal de precio.
Money Flow Index es un indicador con posibilidad de usar todos los tipos de precios para el cálculo.SizeBar_HTF
El indicador SizeBar permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.