Autor real:

zfs

El indicador del tamaño de las barras en puntos teniendo en cuenta el spread y sólo el movimiento máximo en una dirección. El autor recomienda usarlo con otros gráficos para determinar el tamaño relativo de las barras.

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 30.09.2012.

Fig. 1. Indicador SizeBar