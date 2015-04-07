Autor real: Paladin80

O indicador Money Flow Index usa o preço típico (TP = (H + L + C) / 3) para sua plotagem. Nós apenas adicionamos a possibilidade de utilizar todos os tipos de preços para os cálculos dos indicadores de código padrão.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 17 de agosto de 2012.

Fig.1. Indicadot MFI_price