SizeBar_HTF - indicador para MetaTrader 5
El indicador SizeBar permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado SizeBar.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador SizeBar_HTF
El indicador del tamaño de las barras en puntos teniendo en cuenta el spread y sólo el movimiento máximo en una dirección.
