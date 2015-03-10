CodeBaseSecciones
SizeBar_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
El indicador SizeBar permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado SizeBar.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador SizeBar_HTF

