Indikatoren

MFI_Price - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
662
Rating:
(36)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
MFI_price.mq5 (17.74 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Echter Autor: Paladin80

Der Money Flow Index Indikator verwendet den typischen preis (TP = (H + L + C)/3) zum Zeichnen. Wir haben zum Indikator-Standard-Code nur die Fähigkeit hinzugefügt, alle Preistypen für die Berechnung verwenden zu können.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 17. August 2012 veröffentlicht.

Abb.1. MFI_price Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11368

