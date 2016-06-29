Echter Autor: Paladin80

Der Money Flow Index Indikator verwendet den typischen preis (TP = (H + L + C)/3) zum Zeichnen. Wir haben zum Indikator-Standard-Code nur die Fähigkeit hinzugefügt, alle Preistypen für die Berechnung verwenden zu können.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 17. August 2012 veröffentlicht.

Abb.1. MFI_price Indikator