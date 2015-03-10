Mira cómo descargar robots gratis
ExchangePrice - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
papaklass
Este indicador muestra el cambio del precio actual en puntos respecto al precio countBarsS / countBarsL barras atrás.
Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 12.11.2013.
Fig. 1. Indicador ExchangePrice
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11366
