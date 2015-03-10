CodeBaseSecciones
ExchangePrice - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

papaklass

Este indicador muestra el cambio del precio actual en puntos respecto al precio countBarsS / countBarsL barras atrás.

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 12.11.2013.

Fig. 1. Indicador ExchangePrice

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11366

