Autor real:

zfs

Indicador de tamanhos de barras em pontos em relação ao spread e a máximo de um caminho do movimento somente. O autor recomenda a usá-lo com outros gráficos para encontrar o tamanho relativo de barras para fora.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 30 de setembro de 2012.

Fig.1. Indicador SizeBar