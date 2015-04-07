Participe de nossa página de fãs
SizeBar - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1322
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
zfs
Indicador de tamanhos de barras em pontos em relação ao spread e a máximo de um caminho do movimento somente. O autor recomenda a usá-lo com outros gráficos para encontrar o tamanho relativo de barras para fora.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 30 de setembro de 2012.
Fig.1. Indicador SizeBar
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11367
