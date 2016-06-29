CodeBaseKategorien
Indikatoren

SizeBar - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
691
(31)
zfs

Indikator für Balkengrößen in Punkten mit gebührender Berücksichtigung von Spread und nur maximaler Bewegung in einer Richtung. Der Autor empfiehlt ihn mit anderen Charts zu verwenden um die relative Größe von Balken herauszufinden.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 30. Septemer 2012 veröffentlicht.

Abb.1. SizeBar Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11367

