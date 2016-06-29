und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
SizeBar - Indikator für den MetaTrader 5
- 691
Echter Autor:
zfs
Indikator für Balkengrößen in Punkten mit gebührender Berücksichtigung von Spread und nur maximaler Bewegung in einer Richtung. Der Autor empfiehlt ihn mit anderen Charts zu verwenden um die relative Größe von Balken herauszufinden.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 30. Septemer 2012 veröffentlicht.
Abb.1. SizeBar Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11367
Der Indikator zeigt die Änderung des aktuellen Preises bezugnehmend auf den preis countBarsS/countBarsL Balken zuvor.Channel Trailing
EA zum Nachziehen entlang eines Preiskanals.
Der Money Flow Index Indikator angepasst an die Verwendung aller Preistypen für die Berechnung.SizeBar_HTF
Der SizeBar Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.