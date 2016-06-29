Echter Autor:

zfs

Indikator für Balkengrößen in Punkten mit gebührender Berücksichtigung von Spread und nur maximaler Bewegung in einer Richtung. Der Autor empfiehlt ihn mit anderen Charts zu verwenden um die relative Größe von Balken herauszufinden.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 30. Septemer 2012 veröffentlicht.

Abb.1. SizeBar Indikator