Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SizeBar - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2769
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
zfs
Индикатор размера баров в пунктах с учетом спреда и только максимального движения в одну сторону. Автор рекомендует использовать его с другими графиками для определения относительного размера баров.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 30.09.2012.
Рис.1. Индикатор SizeBar
ExchangePrice
Индикатор показывает изменение текущей цены в пунктах относительно цены countBarsS/countBarsL баров назад.Exp_MaByMa
Эксперт Exp_MaByMa построен на основе сигналов трендового индикатора MaByMa.
MFI_Price
Индикатор Money Flow Index с возможностью использования всех типов цен для расчета.SizeBar_HTF
Индикатор SizeBar с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.