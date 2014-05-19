Реальный автор:

zfs

Индикатор размера баров в пунктах с учетом спреда и только максимального движения в одну сторону. Автор рекомендует использовать его с другими графиками для определения относительного размера баров.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 30.09.2012.

Рис.1. Индикатор SizeBar