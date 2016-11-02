コードベースセクション
SizeBar - MetaTrader 5のためのインディケータ

スプレッドと最大一方向の動きのみを考慮したポイント単位のバーサイズの指標著者は外のバーの相対的なサイズを見つけるために他のチャートとの使用を勧めています。

この指標は初めにMQL4で実装されコードベースで2012年9月30日に公開されました。

図1　SizeBar指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11367

