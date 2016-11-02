無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
SizeBar - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 779
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
zfs
スプレッドと最大一方向の動きのみを考慮したポイント単位のバーサイズの指標著者は外のバーの相対的なサイズを見つけるために他のチャートとの使用を勧めています。
この指標は初めにMQL4で実装されコードベースで2012年9月30日に公開されました。
図1 SizeBar指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11367
ExchangePrice
この指標はcountBarsS/countBarsLバー前の価格に対する現在の価格の変化を表示します。チャネルトレイル
価格チャネルに沿ってトレイルするEA
MFI_Price
計算にすべての価格タイプを使用するように適合されたマネーフローインデックス指標SizeBar_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つSizeBar指標