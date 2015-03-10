CodeBaseSecciones
Channel Trailing - Asesor Experto para MetaTrader 5

Andrey Litvichenko
Publicado:
Actualizado:
Es el EA para el trailing a lo largo del canal de precio.

Ha sido añadido adicionalmente el trailing el «cote» y la eliminación de las órdenes pendientes de acuerdo con el símbolo en el que está colocado el EA.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11350

