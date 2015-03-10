Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Channel Trailing - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1103
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Es el EA para el trailing a lo largo del canal de precio.
Ha sido añadido adicionalmente el trailing el «cote» y la eliminación de las órdenes pendientes de acuerdo con el símbolo en el que está colocado el EA.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11350
Cerrar todas las posiciones abiertas con un clic, o cerrar todas las posiciones al alcanzar el beneficio indicado en por cientos del depósito.YURAZ_MCCH Calculation Indicator
Este indicador calcula % del crecimiento o la reducción respecto a CLOSE. Está escrito usando la programación orientada a objetos (POO) y se integra fácilmente en cualquier Asesor Experto u otro indicador.
Este indicador muestra el cambio del precio actual en puntos respecto al precio countBarsS/countBarsL barras atrás.SizeBar
El indicador del tamaño de las barras en puntos teniendo en cuenta el spread y sólo el movimiento máximo en una dirección.