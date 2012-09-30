CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

SizeBar1.0 - индикатор для MetaTrader 4

Vasiliy Smirnov
Просмотров:
6654
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


Индикатор размерности баров в пунктах с учетом спреда и только максимального движения в одну сторону. Использую для определения размерности графика для соотношения с другим.

Отображает максимум, минимум, среднее и текущее значения размерности баров.



Прогнозирующий индикатор !Oksn Прогнозирующий индикатор !Oksn

Индикатор ищет патерны и выдаёт вероятность направления основываясь на исторических данных

MultiBBP 4.0 MultiBBP 4.0

Многовалютный индикатор. Раскладывает пары на валюты и отображает настроение валюты(бычье, медвежье).

Замок Замок

Эксперт для парного трейдинга

Anchored Momentum Anchored Momentum

Улучшенный индикатор Momentum. Индикатор описан Rudy Stefenel в февральском 1998 г номере Stock&Commodities.