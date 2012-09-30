Смотри, как бесплатно скачать роботов
SizeBar1.0 - индикатор для MetaTrader 4
- 6654
Индикатор размерности баров в пунктах с учетом спреда и только максимального движения в одну сторону. Использую для определения размерности графика для соотношения с другим.
Отображает максимум, минимум, среднее и текущее значения размерности баров.
