Eugene - Experte für den MetaTrader 5
Diese Expert Advisor wurde neu geschrieben und stammt ursprünglich aus MQL4. Der Autor ist Builder, Hier der Link zu dem Quellcode https://www.mql5.com/en/code/7873.
Wie er funktioniert:
Ein Kauf wird ausgeführt, wenn das Hoch der vorherigen Bar höher ist und das Tief von der aktuellen Bar höher ist als das Tief der vorherigen Bar und noch verschiedene zusätzliche Überprüfungen über Kurs und Zeit zutreffen. Nur die vier letzten Bars werden analysiert. für einen Verkauf gilt die umgekehrte Situation.
Ein Teil der Analyse wird auf fertiggestellten Bars angewendet und ein anderer Teil der Analyse wird auf Bars angewendet, die gerade erzeugt werden. Daher kann das Testen nur in dem Modus "Jeder Tick" erfolgen.
Abbildung 1 - Die Performance des Expert Advisors in dem Strategietester.
Abbildung 2 - Testergebnisse für EURUSD H4 Für den letzten Monat (09.2012).
Abbildung 1. Transaktionen im Tester.
Abbildung 2. Das Ergebnis dieses Expert-Advisors in dem Strategietester.
Parameter:
- Lots - lot; wenn 0, dann wird der MaxrR Parameter verwendet.
- StopLoss - Stop Loss in Punkten, 0 = kein Stop Loss.
- TakeProfit - Take Profit in Punkten, 0 = kein Take Profit.
- InvertSignals - Invertiert die Richtung der Handelssignale.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1136
