O Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4, o autor é Builder, o link para a fonte https://www.mql5.com/en/code/7873.

Como ele funciona

A compra é realizada se a máxima da barra anterior é a mais elevada e a mínima da barra atual é maior do que de mínima da barra anterior e após várias verificações adicionais com os preços e o tempo. As quatro últimas barras participam da análise. A situação inversa é para uma venda.

Parte da análise é realizada em barras formadas, a outra parte é realizada em barras em formação. Assim, os testes podem ser realizados apenas no modo every tick (todos os ticks).

Fig. 1 - O desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester é exibido na imagem.

Fig. 2 - Resultados do teste no EURUSD H4 para o último mês (09.2012).

Fig. 1. Ordens no Strategy Tester.



Fig. 2. Os resultados das negociações do Expert Advisor no Strategy Tester.

Parâmetros