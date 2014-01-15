Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Eugene - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1740
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4, o autor é Builder, o link para a fonte https://www.mql5.com/en/code/7873.
Como ele funciona
A compra é realizada se a máxima da barra anterior é a mais elevada e a mínima da barra atual é maior do que de mínima da barra anterior e após várias verificações adicionais com os preços e o tempo. As quatro últimas barras participam da análise. A situação inversa é para uma venda.
Parte da análise é realizada em barras formadas, a outra parte é realizada em barras em formação. Assim, os testes podem ser realizados apenas no modo every tick (todos os ticks).
Fig. 1 - O desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester é exibido na imagem.
Fig. 2 - Resultados do teste no EURUSD H4 para o último mês (09.2012).
Fig. 1. Ordens no Strategy Tester.
Fig. 2. Os resultados das negociações do Expert Advisor no Strategy Tester.
Parâmetros
- Lots - lote; quando 0, o parâmetro MaxrR é usado.
- StopLoss - Stop Loss em pontos, 0 é sem Stop Loss.
- TakeProfit - Take Profit em pontos, 0 é sem Take Profit.
- InvertSignals - Inverta a ordem dos sinais de negociação.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1136
Indicador Parabolic SAR com a capacidade de escolher um período de tempo, diferente do gráfico, em que ele será calculado.NxDRangeSwitch
Indicador de tendência simples realizado na forma NRTR.
O estilo DRAW_COLOR_CANDLES (assim como DRAW_CANDLES) desenha as velas com base nos valores de quatro buffers de indicador, contendo os preços Open, High, Low e Close. Além disso, ele permite que você especifique a cor de cada vela de um determinado conjunto.DRAW_COLOR_BARS
O estilo DRAW_COLOR_BARS desenha as barras usando os valores de 4 buffers com os preços Open, High, Low e Close. Esta é a versão colorida do estilo DRAW_BARS e permite que você especifique uma cor individual para cada barra.