代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Eugene - MetaTrader 5EA

Dmitry Fedoseev | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1482
等级:
(20)
已发布:
已更新:
eugene.mq5 (12.24 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

该 EA 自 MQL4 重写, 作者是 Builder, 源链接 https://www.mql5.com/en/code/7873

它如何工作

执行买的条件: 如果前柱线的最高价更高, 并且当前柱线的最低价高于前柱线的最低价, 以及一些附加的价格与时间检查。最后的四根柱线参与分析。反向情形是卖条件。

分析过程部分在完整的柱线, 部分在形成中的柱线。因此测试只能在每即时价模式执行。

图例. 1 - 图中示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。

图例. 2 - EURUSD H4 上个月 (09.2012) 的测试结果。

 
图例. 1. 测试中的交易。 

 
图例. 2. 该 EA 在测试员中交易结果。

参数

  • Lots - 手数; 当为 0, 使用 MaxrR 参数。
  • StopLoss - 止损点数, 0 则无止损。
  • TakeProfit - 止盈点数, 0 则无止盈。
  • InvertSignals - 反转交易信号的顺序。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1136

Combo_Right Combo_Right

该 EA 是在 CCI 和一些线性感知回归基础上的基本交易系统。

HighLowFlatChannel HighLowFlatChannel

基于柱线极值来定义横盘通道边界

BreakoutBarsTrend BreakoutBarsTrend

趋势定义的替代指标, 基于柱线到极值距离的突破

T3MA-ALARM T3MA-ALARM

双平滑均线