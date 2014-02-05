该 EA 自 MQL4 重写, 作者是 Builder, 源链接 https://www.mql5.com/en/code/7873。

它如何工作

执行买的条件: 如果前柱线的最高价更高, 并且当前柱线的最低价高于前柱线的最低价, 以及一些附加的价格与时间检查。最后的四根柱线参与分析。反向情形是卖条件。

分析过程部分在完整的柱线, 部分在形成中的柱线。因此测试只能在每即时价模式执行。

图例. 1 - 图中示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。

图例. 2 - EURUSD H4 上个月 (09.2012) 的测试结果。



图例. 1. 测试中的交易。



图例. 2. 该 EA 在测试员中交易结果。



参数