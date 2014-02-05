请观看如何免费下载自动交易
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
该 EA 自 MQL4 重写, 作者是 Builder, 源链接 https://www.mql5.com/en/code/7873。
它如何工作
执行买的条件: 如果前柱线的最高价更高, 并且当前柱线的最低价高于前柱线的最低价, 以及一些附加的价格与时间检查。最后的四根柱线参与分析。反向情形是卖条件。
分析过程部分在完整的柱线, 部分在形成中的柱线。因此测试只能在每即时价模式执行。
图例. 1 - 图中示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。
图例. 2 - EURUSD H4 上个月 (09.2012) 的测试结果。
图例. 1. 测试中的交易。
图例. 2. 该 EA 在测试员中交易结果。
参数
- Lots - 手数; 当为 0, 使用 MaxrR 参数。
- StopLoss - 止损点数, 0 则无止损。
- TakeProfit - 止盈点数, 0 则无止盈。
- InvertSignals - 反转交易信号的顺序。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1136
