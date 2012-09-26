Эксперт переписан с MQL4, автор Builder, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/7873.

Принцип работы

Покупка выполняется если high текущего бара выше high предыдущего бара и low текущего бара выше low предыдущего бара и еще несколько дополнительных проверок с ценами и временем, всего в анализе участвует четыре последних бара. Открытие продажи - наоборот.

Часть анализа выполняется по сформированным барам, часть по формирующимся, поэтому тестирование необходимо выполнять только по всем тикам.

На рис. 1. показаны сделки эксперта в тестере в визуальном режиме, на рис. 2 результаты работы в тестере на EURUSD H4 за последний месяц (09.2012).



Рис. 1. Сделки в тестере.



Рис. 2. Результаты торговли эксперта в тестере.



Параметры