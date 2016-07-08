無料でロボットをダウンロードする方法を見る
このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。著者はBuildeでソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/7873です。
動作法
1つ前のバーの高値がより高く現在のバーの安値が1つ前の安値より高い場合価格と時間に関するいくつかの追加チェックを伴って買いが実行されます。分析には最後の4つのバーが参加します。売りのための状況は逆です。
分析の一部は形成されたバー、他の部分は形成中のバーで行われます。よってテストはティックごとモードのみで実行することができます。
図1 - ストラテジーテスタービジュアルモードでのエキスパートアドバイザーのパフォーマンスが画像に表示されています
図2 - 先月（2012年9月）の EURUSD H4 の検証結果
図1テスタでの約定
図2。テスターでのエキスパートアドバイザーの取引結果
パラメータ
- Lots - 注文量で0の場合はMaxRパラメータを使用
- StopLoss - ポイントでの決済逆指値で0の場合はなし
- TakeProfit - ポイントでの決済指値で0の場合はなし
- InvertSignals - 売買シグナルの順序を反転します
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1136
