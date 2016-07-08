コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Eugene - MetaTrader 5のためのエキスパート

Dmitry Fedoseev | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
775
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
eugene.mq5 (12.24 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。著者はBuildeでソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/7873です。

動作法

1つ前のバーの高値がより高く現在のバーの安値が1つ前の安値より高い場合価格と時間に関するいくつかの追加チェックを伴って買いが実行されます。分析には最後の4つのバーが参加します。売りのための状況は逆です。

分析の一部は形成されたバー、他の部分は形成中のバーで行われます。よってテストはティックごとモードのみで実行することができます。

図1 - ストラテジーテスタービジュアルモードでのエキスパートアドバイザーのパフォーマンスが画像に表示されています

図2 - 先月（2012年9月）の EURUSD H4 の検証結果

 
図1テスタでの約定 

 
図2。テスターでのエキスパートアドバイザーの取引結果

パラメータ

  • Lots - 注文量で0の場合はMaxRパラメータを使用
  • StopLoss - ポイントでの決済逆指値で0の場合はなし
  • TakeProfit - ポイントでの決済指値で0の場合はなし
  • InvertSignals - 売買シグナルの順序を反転します

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1136

Combo_Right Combo_Right

CCI指標と基本的な取引システムの作業を調整するいくつかの線形パーセプトロンに基づいた基本的な取引システムとエキスパートアドバイザー。

高低フラットチャンネル 高低フラットチャンネル

バーの極値に基づいて、フラットチャネルの境界を定義します。

Gator_HTF Gator_HTF

高値に描かれ安値の時間枠に表示されるビルウィリアムズゲイターオシレータ。

Exp_CenterOfGravity Exp_CenterOfGravity

Exp_CenterOfGravityエキスパートアドバイザーはCenterOfGravity指標に基づいています。指標とシグナルラインが交差している場合、バーが閉じるときにシグナルが形成されます。