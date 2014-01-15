La lógica es bastante simple y se basa en la alternancia de rangos estrechos y anchos. Se construye el indicador de la siguiente manera:

El histograma del rango de cada vela (máximo - mínimo). La línea del valor promedio del rango. El histograma del cuerpo de las velas (abs(cierre - apertura)). La línea del valor promedio del cuerpo de la vela.



Si hay varias velas en fila y los tamaños de cuerpo y rango son menores que su valor promedio, entonces se espera que la siguiente barra tenga un rango amplio. Además, si tenemos una serie de velas con el rango y el tamaño de cuerpo menor que el promedio y estas velas están ubicadas en el mismo nivel de precios, entonces se espera un fuerte movimiento en una dirección.



Recomendaciones: