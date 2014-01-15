Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Wide Range Predictor - indicador para MetaTrader 5
La lógica es bastante simple y se basa en la alternancia de rangos estrechos y anchos. Se construye el indicador de la siguiente manera:
- El histograma del rango de cada vela (máximo - mínimo).
- La línea del valor promedio del rango.
- El histograma del cuerpo de las velas (abs(cierre - apertura)).
- La línea del valor promedio del cuerpo de la vela.
Si hay varias velas en fila y los tamaños de cuerpo y rango son menores que su valor promedio, entonces se espera que la siguiente barra tenga un rango amplio. Además, si tenemos una serie de velas con el rango y el tamaño de cuerpo menor que el promedio y estas velas están ubicadas en el mismo nivel de precios, entonces se espera un fuerte movimiento en una dirección.
Recomendaciones:
- Se recomienda utilizar el indicador en un periodo no inferior a H4. Normalmente 3-5 velas "pequeñas" son suficientes.
- Como una variante del sistema, después de la serie de barras con un rango pequeño (el primer histograma es azul) y un cuerpo pequeño (el segundo histograma es de color verde lechuga), establecemos órdenes stop por encima y debajo de los valores máximos y mínimos de la última barra de la serie. Si la orden se activa, cierre la posición al cierre de la vela.
