記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
WideRangePredictor - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 951
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
推奨：
- H4を下回らない期間での指標の使用がお勧めされます。通常3~5の「小さい」ローソク足で十分です。
- システムの変形として、小範囲（最初のヒストグラムは青）と小さな実体（2つめのヒストグラムはレタスグリーン）を持つ一連のバーの後には上記と最後の一連のバーの最高値と最低値の上下にストップ注文 を設定します。注文がトリガされた場合は、ローソク足が閉じられるときにポジションを決算します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1125
