ポケットに対して
インディケータ

WideRangePredictor - MetaTrader 5のためのインディケータ

Serhii Ivanenko | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
951
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
推奨：

  • H4を下回らない期間での指標の使用がお勧めされます。通常3~5の「小さい」ローソク足で十分です。
  • システムの変形として、小範囲（最初のヒストグラムは青）と小さな実体（2つめのヒストグラムはレタスグリーン）を持つ一連のバーの後には上記と最後の一連のバーの最高値と最低値の上下にストップ注文 を設定します。注文がトリガされた場合は、ローソク足が閉じられるときにポジションを決算します。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1125

