代码库部分
指标

WideRangePredictor - MetaTrader 5脚本

逻辑很简单, 基于窄和宽范围的交替。指标绘制按以下方式:

  1. 每根直方条的范围 (最高价 - 最低价)。
  2. 范围均线。
  3. 直方条的实体 ((收盘价 - 开盘价) 的绝对值)。
  4. 蜡烛条实体的均线。

如果一行中有几根蜡烛条的实体长短小于它们的平均值, 则预期下根柱线会超过范围。此外, 如果有一系列蜡烛条的范围和实体长短都小于平均值, 并且它们都位于相同价格水平, 则预期是一个强单边走势。


推荐:

  • 建议在不小于 H4 的时间帧中使用该指标。通常 3-5 "小" 蜡烛条已足够。
  • 作为一个系统变种, 在小范围柱线序列 (第一根直方条是蓝色) 并且一根小实体 (第二根直方条是生菜绿) 之后, 在序列最后柱线的最高价之上和最低价以下放置突破挂单。如果挂单触发, 在蜡烛条收盘时平仓。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1125

