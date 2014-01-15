Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
WideRangePredictor - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2002
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A lógica é bastante simples e se baseia na alternância de faixas estreitas e largas. Desenhe o indicador da seguinte forma:
- O histograma do intervalo de cada vela (max - min).
- A linha de valor médio do intervalo.
- O histograma do corpo das velas (abs (close - open)).
- A linha do valor médio do corpo das velas.
Se houver várias velas em uma fileira e tanto a faixa e o tamanho do corpo são menoress do que seu valor médio, é esperado que a próxima barra venha com um alcance estendido. Além disso, se nós temos uma série de velas com o intervalo e o tamanho do corpo menor do que a média e essas velas estão localizadas no mesmo nível de preço, espera-se que haja um movimento dirigido único forte.
Recomendações:
- Recomenda-se usar o indicador em um período não inferior a H4. Geralmente de 3-5 "pequenas" velas são suficientes.
- Como uma variante do sistema, após a série de barras com um pequeno intervalo (o primeiro histograma é azul) e um corpo pequeno (o segundo histograma é verde alface), defina as ordens de stop acima e baixo de valores máximos e mínimos da última série da barra. Se a ordem é acionada, feche a posição no fechamento da vela.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1125
VininI Cyber Cycle - identificador de movimentos cíclicos de preço, basedo em VininI_Cyber Cycle(V2).mq4 por Victor Nicolaev (2009).CloseSeries
O indicador mostra uma série de fechamentos interno, externo e unidirecionais que sugerem os pontos de saída em negociações onde há tendência de curto prazo.
USDX é um índice que mede o valor do dólar contra uma carteira de seis moedas básicas.Criando fractais em MQL5 utilizando os Sistemas de Funções Iteradas (IFS)
A biblioteca cIntBMP oferece a criação de imagens gráficas de BMP. Vamos considerar o exemplo de seu uso na criação de conjuntos fractais auto-similares, usando o Sistema de Função Iterada (IFS).