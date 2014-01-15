A lógica é bastante simples e se baseia na alternância de faixas estreitas e largas. Desenhe o indicador da seguinte forma:

O histograma do intervalo de cada vela (max - min). A linha de valor médio do intervalo. O histograma do corpo das velas (abs (close - open)). A linha do valor médio do corpo das velas.

Se houver várias velas em uma fileira e tanto a faixa e o tamanho do corpo são menoress do que seu valor médio, é esperado que a próxima barra venha com um alcance estendido. Além disso, se nós temos uma série de velas com o intervalo e o tamanho do corpo menor do que a média e essas velas estão localizadas no mesmo nível de preço, espera-se que haja um movimento dirigido único forte.

Recomendações: