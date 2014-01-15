CodeBaseSeções
WideRangePredictor - indicador para MetaTrader 5

A lógica é bastante simples e se baseia na alternância de faixas estreitas e largas. Desenhe o indicador da seguinte forma:

  1. O histograma do intervalo de cada vela (max - min).
  2. A linha de valor médio do intervalo.
  3. O histograma do corpo das velas (abs (close - open)).
  4. A linha do valor médio do corpo das velas.

Se houver várias velas em uma fileira e tanto a faixa e o tamanho do corpo são menoress do que seu valor médio, é esperado que a próxima barra venha com um alcance estendido. Além disso, se nós temos uma série de velas com o intervalo e o tamanho do corpo menor do que a média e essas velas estão localizadas no mesmo nível de preço, espera-se que haja um movimento dirigido único forte.

Recomendações:

  • Recomenda-se usar o indicador em um período não inferior a H4. Geralmente de 3-5 "pequenas" velas são suficientes.
  • Como uma variante do sistema, após a série de barras com um pequeno intervalo (o primeiro histograma é azul) e um corpo pequeno (o segundo histograma é verde alface), defina as ordens de stop acima e baixo de valores máximos e mínimos da última série da barra. Se a ordem é acionada, feche a posição no fechamento da vela.

