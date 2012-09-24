Логика довольно проста и основана на чередовании узких и широких диапазонов. Строим индикатор следующим образом:

Гистограмма диапазона каждой свечи (high - low). Линия средних значений дипазанов. Гистограмма размеров тела свечей (abs(close - open)). Линия средних значений размеров тел свечей.



Если несколько свечей подряд и диапазон, и размер тела меньше своих средних значений - ожидается следующий бар с расширенным диапазоном. Кроме этого, если имеем серию свечей с диапазонами и телами менее средних, и эти свечи расположены примерно на одном ценовом уровне - ожидаем сильного однонаправленного движения.



Советы: