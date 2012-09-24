CodeBaseРазделы
Индикаторы

WideRangePredictor - индикатор для MetaTrader 5

Serhii Ivanenko
4197
(23)
Логика довольно проста и основана на чередовании узких и широких диапазонов. Строим индикатор следующим образом:

  1. Гистограмма диапазона каждой свечи (high - low).
  2. Линия средних значений дипазанов.
  3. Гистограмма размеров тела свечей (abs(close - open)).
  4. Линия средних значений размеров тел свечей.

Если несколько свечей подряд и диапазон, и размер тела меньше своих средних значений - ожидается следующий бар с расширенным диапазоном. Кроме этого, если имеем серию свечей с диапазонами и телами менее средних, и эти свечи расположены примерно на одном ценовом уровне - ожидаем сильного однонаправленного движения.


Советы:

  • Рекомендуется использовать на фреймах не ниже Н4. Обычно достаточно 3-5 "малых" свечей.
  • Как вариант системы: после появления серии баров с малым диапазоном (первая гистограмма голубая) и малым телом (вторая гистограмма салатовая), над и под хаем и лоу последнего бара серии ставим стоповые ордера. Если ордер сработал, закрываем позицию на закрытии свечи.
Индекс доллара USDx Индекс доллара USDx

USDX — индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют.

Exp_BrakeParb Exp_BrakeParb

Торговая система на основе сигналов, снимаемых с семафорного, сигнального, трендового индикатора BrakeParb

CloseSeries CloseSeries

Индикатор показывает серии внутренних, внешних и однонаправленных закрытий. Подсказывает точки выхода при торговле краткосрочных трендов

Exp_BullsBears Exp_BullsBears

Торговая система на основе сигналов, снимаемых с семафорного сигнального трендового индикатора BullsBears.