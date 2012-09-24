Ставь лайки и следи за новостями
WideRangePredictor - индикатор для MetaTrader 5
4197
Логика довольно проста и основана на чередовании узких и широких диапазонов. Строим индикатор следующим образом:
- Гистограмма диапазона каждой свечи (high - low).
- Линия средних значений дипазанов.
- Гистограмма размеров тела свечей (abs(close - open)).
- Линия средних значений размеров тел свечей.
Если несколько свечей подряд и диапазон, и размер тела меньше своих средних значений - ожидается следующий бар с расширенным диапазоном. Кроме этого, если имеем серию свечей с диапазонами и телами менее средних, и эти свечи расположены примерно на одном ценовом уровне - ожидаем сильного однонаправленного движения.
Советы:
- Рекомендуется использовать на фреймах не ниже Н4. Обычно достаточно 3-5 "малых" свечей.
- Как вариант системы: после появления серии баров с малым диапазоном (первая гистограмма голубая) и малым телом (вторая гистограмма салатовая), над и под хаем и лоу последнего бара серии ставим стоповые ордера. Если ордер сработал, закрываем позицию на закрытии свечи.
