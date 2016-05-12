und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
WideRangePredictor - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 968
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die Logik ist der einfach ein beruht auf dem Wechsel von schmalen und breiten Bereichen. Der Aufbau des Indikators ist wie folgt:
- Das Histogramm zeigt die Range jeder Kerze an (high - low).
- Die Linie zeigt den gemittelten Werte dieser Range.
- Das ist sogar zeigt auch den Körper der Kerze an (abs(close - open)).
- Und eine Linie mit der Mittelung von den Körpern der Kerzen.
Wenn es mehrere Kerzen in einer Reihe gibt und beides, die Range und deren Körpergröße sind geringer als deren gemittelter Wert, dann wird die nächste Bar mit einer erweiterten Range erwartet. Außerdem, wenn wir eine Reihe von Kerzen haben, bei denen die Range und die Körpergröße kleiner als deren gemittelten Werte sind und sich diese Kerzen alle auf dem gleichen Kurs-Level befinden, dann erwarten wir eine stark gerichtete Bewegung.
Empfehlungen:
- Wie empfehlen diesen Indikator nur mit Perioden >= H4 zu verwenden. Normalerweise sind 3-5 "klein" Kerzen ausreichend.
- Eine Variante dieses Systems: Nach dem Auftreten einer Reihe von Kerzen mit einer kleinen range (Sie werden in den Histogramm blau dargestellt) Und einen kleinen Körper (Das zweite Histogramm ist hellgrün), dann setzen sie Stop-Levels oberhalb und unterhalb der Hoch und Tief-Werte der letzten Bars. Wenn eine Order getriggert wurde dann schließen Sie die Order wenn auch die Kerze beendet ist.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1125
Der Kurs und Volumen Trendindikator (Price and Volume Trend, PVT) mit einer Signallinie.DigVariation
Digitale Filterung des Variations-Indikators.
Dieser Trigger Indikator hat drei Zustände: Steigend, fallend und flachMultiMaRsiSignal
Der MultiMaRsiSignal Indikator zeigt Informationen über den aktiven Trend unter Verwendung der fünf MaRsi-Trigger Indikatorenwerte von unterschiedlichen Timeframes an