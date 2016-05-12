Die Logik ist der einfach ein beruht auf dem Wechsel von schmalen und breiten Bereichen. Der Aufbau des Indikators ist wie folgt:

Das Histogramm zeigt die Range jeder Kerze an (high - low). Die Linie zeigt den gemittelten Werte dieser Range. Das ist sogar zeigt auch den Körper der Kerze an (abs(close - open)). Und eine Linie mit der Mittelung von den Körpern der Kerzen.



Wenn es mehrere Kerzen in einer Reihe gibt und beides, die Range und deren Körpergröße sind geringer als deren gemittelter Wert, dann wird die nächste Bar mit einer erweiterten Range erwartet. Außerdem, wenn wir eine Reihe von Kerzen haben, bei denen die Range und die Körpergröße kleiner als deren gemittelten Werte sind und sich diese Kerzen alle auf dem gleichen Kurs-Level befinden, dann erwarten wir eine stark gerichtete Bewegung.



Empfehlungen: