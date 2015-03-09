CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

TSI_WPR_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
752
Ranking:
(32)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
tsi_wpr.mq5 (8.92 KB) ver
tsi_wpr_htf.mq5 (11.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador TSI_WPR permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado TSI_WPR.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador TSI_WPR_HTF

Fig. 1. Indicador TSI_WPR_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11245

Karpenko_HTF Karpenko_HTF

El indicador Karpenko permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

Karpenko Karpenko

Este indicador de tendencia está implementado en forma de una nube de color.

Exp_TSI_WPR Exp_TSI_WPR

El Asesor Experto Exp_TSI_WPR se basa en las señales generadas por el oscilador TSI_WPR.

Exp_Karpenko Exp_Karpenko

El Asesor Experto Exp_Karpenko se basa en las señales generadas por el oscilador Karpenko.