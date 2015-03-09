Mira cómo descargar robots gratis
TSI_WPR_HTF - indicador para MetaTrader 5
El indicador TSI_WPR permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado TSI_WPR.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador TSI_WPR_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11245
Karpenko_HTF
El indicador Karpenko permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.Karpenko
Este indicador de tendencia está implementado en forma de una nube de color.
Exp_TSI_WPR
El Asesor Experto Exp_TSI_WPR se basa en las señales generadas por el oscilador TSI_WPR.Exp_Karpenko
El Asesor Experto Exp_Karpenko se basa en las señales generadas por el oscilador Karpenko.